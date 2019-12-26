مواجهة عربية من العيار الثقيل في اعتزال طارق التائب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 05:00 مساء
التائب يزور الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان اعتزاله. (إنترنت)

استقبل مدير جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، نجم الكرة الليبية ومهاجم الهلال السعودي السابق طارق التائب، الذي طلب مشاركة فريق الأهلي في مباراة اعتزاله أمام الهلال السعودي في موعد يتم تحديده وفقًا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة. 

وعرض مدير الكرة بالفريق الأحمر، سيد عبدالحفيظ، الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي، والذي رحب بمشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال النجم الليبي في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدار الأجيال، وفقًا لـ«يورسبورت».

وقال عبدالحفيظ إن الأهلي وافق على خوض المباراة خاصة أنها ستقام في السعودية وتقديرًا لمبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والذي سيقوم برعاية المهرجان، الأمر الذي يعكس علاقة المحبة بين الشعبين المصري والسعودي على أن يتم تحديد الموعد المناسب في إطار الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة، وبالتنسيق مع المدرب ورينيه فايلر.

ووجه طارق التائب الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب، وأنه حرص على أن يطمئن على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا.

وقال النجم الليبي إن اختياره نادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في أفريقيا ونادي القرن في آسيا وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.

التائب يزور الأهلي ويطلب مشاركته في مهرجان اعتزاله. (إنترنت)
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