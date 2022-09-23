«الأهلي طرابلس» يستعد لـ «المريخ» السوداني في دور الـ32 بعد وداع «الاتحاد»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» لمواجهة «المريخ» السوداني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في 8 أكتوبر المقبل، بعد أن تجاوز فريق «كم كم» الزنجباري في دور الـ64، برباعية نظيفة إياباً على ملعب «شهداء بنينا»، وبهدفين ذهاباً، ليتأهل فريق «الأهلي طرابلس» بنتيجة (6 - صفر)، رافعاً راية الدفاع عن سمعة كرة القدم الليبية بمفرده في دوري الأبطال، بعد الوداع المبكر لبطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز فريق «الاتحاد»، أمام فريق «فلامبو» البوروندي الذي تأهل إلى دور الـ32 بفارق الأهداف، رغم خسارته من «الاتحاد» بهدفين مقابل هدف إياباً، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، لسابق فوز الفريق البوروندي على أرضه بهدف نظيف.

طموحات الجبال قبل مواجهة «المريخ»

وانطلق قطار دوري أبطال أفريقيا في موسمه الجديد نسخة 2022 - 2023، وسط ترقب ليبي لفرسي الرهان، ناديي الاتحاد «العميد»، بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المحلي، قبل أن يفجر مفاجئة الخروج المبكر، ووصيفه الأهلي طرابلس «الزعيم»، والأخير استعد جيداً، حيث أقامت بعثة «الأهلي طرابلس» معسكراً في العاصمة المصرية القاهرة، كما أجرى الفريق مباراتين وديتين، انتهت الثانية بالتعادل السلبي مع فريق «أبوسليم»، والأولى فاز فيها على فريق «الأمواج الزرقاء» بنتيجة عشرة أهداف نظيفة، وعبر التونسي فتحي الجبال المدير الفني لـ«الأهلي طرابلس» عن رضاه عن أداء فريقه بعد التفوق على «كم كم» الزنجباري، قائلاً: «لابد أن نحسب حساب كل مباراة، ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، فلابد أن تلعب بجدية وانضباط»، وأثنى الجبال على أداء اللاعبين، حيث أشار إلى أنهم لم يعطوا المنافس أي مجال، ونجحوا في تطبيق خطة اللعب بشكل ممتاز.

وقال الجبال: «نمر بنسق تصاعدي، وهذا شيء جيد، وأمامنا مباراة من العيار الثقيل، وسنحضر لها بشكل كبير، وأتمنى أن يكون اللاعبون في يومهم ونسعد جماهيرنا، عندنا الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا».

بطل السودان يجدد ذكرياته مع الكرة الليبية

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع «المريخ» السوداني مع «الأهلي طرابلس»، هي المواجهة الخامسة رسمياً التي تجمع ممثل الكرة السودانية «المريخ» مع ممثل للكرة الليبية، حيث تعود أول مباراة رسمية إلى العام 1990 حين ألتقى فريق «المريخ» بفريق «الصقور» بطبرق، وتمكن فريق «المريخ» من الفوز ذهاباً بثلاثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء الإياب بنفس النتيجة، وفي العام 2009 جدد «المريخ» مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى فريق «الاتحاد» ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف ثم تمكن فريق «المريخ» من تحقيق الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني على حساب ممثل الكرة الليبية.

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كما تعد المواجهة الكروية المرتقبة هي الخامسة لفريق «الأهلي طرابلس» مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت أولى المباريات الرسمية مع فرق الأندية السودانية العام 1974 حين التقى «الأهلي طرابلس» لأول مرة بفريق «الهلال» السوداني ضمن بطولة الأندية الأفريقية البطلة، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق «الهلال» السوداني في مباراة الإياب بملعب أم درمان بثلاثة أهداف لصفر، ثم تجدد الحوار في العام 2016 مع فريق «الهلال» السوداني للمرة الثانية ضمن الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث تفوق «الأهلي طرابلس» في مباراة الذهاب الأولى بهدف لصفر، وفي مباراة الإياب الثانية تفوق «الهلال» السوداني بهدفين لهدف، أحرزه محمد الغنودي لينجح في إقصاء الفريق السوداني، فيما تعود آخر المواجهات إلى بطولة النسخة الأخيرة من بطولة «الكونفدرالية» حيث تمكن «الأهلي طرابلس» من إقصاء فريق حي الوادي نيالا السوداني من مباراة واحدة، أُقيمت ببنغازي حسمها ممثل الكرة الليبية لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل.

تاريخ المشاركات الأفريقية في بطولات الأندية

ترجع أولى مشاركات الفرق المحلية ببطولات الأندية الأفريقية إلى العام 1967حين قص فريق «الاتحاد» أولى المشاركات الليبية بإقصائه فريق «دينمو» بطل النيجر ليتأهل إلى الدور الثاني، كما نجح «الاتحاد» فيما بعد في بلوغ دور نصف النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاث، كأس الكؤوس العام 2000، ودوري الأبطال 2007، و«الكونفدرالية» 2010.

وشهد الموسم الماضي آخر ظهور للفريق بـ«الكونفدرالية» التي غادرها من الدور ربع النهائي أمام «الأهلي طرابلس» الذي كان صاحب آخر مشاركة أفريقية ليبية ناجحة ببلوغه الدور نصف النهائي، لكنه غادره الموسم الماضي أمام فريق «أورلاندو بيراتس» بطل جنوب أفريقيا، وكان قبل ذلك حقق «الأهلي طرابلس» نجاحات أفريقية مدوية، لعل أبرزها بلوغه المباراة النهائية لبطولة الأندية الأفريقية حاملي الكؤوس العام 1984، وبلوغه دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» العام 2016، وربع نهائي دوري الأبطال العام 2017، ويعد فريق «الأهلي طرابلس» صاحب أول انتصار ليبي أفريقي خارج الديار حين تفوق على فريق «الإسماعيلي» بهدف في عقر داره بالقاهرة في ظهوره الأفريقي الأول العام 1972، كما نجح في إقصائه من السباق الأفريقي.

وقدم فريق «النصر» مشاركة أفريقية متميزة ببلوغه الدور قبل النهائي ببطولة الأندية الأفريقية حاملي الكؤوس العام 1985، كما تأهل الفريق للدور ربع النهائي في بطولة «الكونفدرالية» العام 2020، فيما نجح فريق «الأهلي بنغازي» الغائب عن الواجهة الأفريقية هذا الموسم في بلوغ دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا العام 2014.

تقديم الصفقات الجديدة لـ«الأهلي طرابلس»

وأقامت اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس»، بفندق «المهاري» بطرابلس حفل مراسم توقيع عقود اللاعبين الجدد بحضور رئيس اللجنة التسييرية فرج أدريس ونائب الرئيس عمار عبيد والمدير التنفيذي ناجي الترهوني ومدرب الفريق الأول التونسي فتحي الجبال، وتم خلال الحفل توقيع عقود اللاعبين الجدد، وهم: أيوب عياد وياسين الشماخي ومحسن متولي وإبراهيما تانديا وياسين أنجيمة ومحمد الغنودي وعلاء القجدار، قبل أن تغادر بعثة الفريق إلى مصر للدخول في معسكر قصير.

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)