المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم سلبيًا مع ضيفه الأوغندي ضمن منافسات الدورة الودية الدولية التي يستضيفها ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، التي نقلتها شاشة قناة الوسط «WTV»، خلال أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة للمنتخب الوطني، خاصة بعد الدقيقة الـ25 من عمر المباراة، التي شهدت إهدار عديد الفرص، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أضاع المنتخب الوطني عديد الفرص، وحصل المنتخب الأوغندي على أخطر فرصتين في الدقيقة 69 والدقيقة 74 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وبدأ مدرب المنتخب الوطني الفرنسي مارتنيز بتشكيل ضم كلًا من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وخط الدفاع مكون من محمد منير والمعتصم الصبو وناجي دارء وعلي معتوق، وفي الوسط صهيب بن سليمان وعمر الخوجة، وبلقاسم رجب وزكريا الهريش والهجوم عبد العاطي العباسي وأنيس سلتوا.

واستبدال المدرب كلًا من صهيب بن سليمان وزكريا الهريش وعلي معتوق ومحمد منير وأشرك كلًا من محمد صولة ودنيال الفاضلي وأحمد المقصي وجمعة أبورقيقة والسنوسي الهادي.

ويوم 24 سبتمبر الجاري يلتقي المنتخب الأوغندي المنتخب التنزاني، وفي يوم 27 سبتمبر الجاري يواجه المنتخب الوطني الليبي نظيره التنزاني.