Atwasat

المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 09:49 مساء
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني ومنتخب أوغندا ضمن دورة بنغازي الدولية (الوسط)
alwasat radio

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم سلبيًا مع ضيفه الأوغندي ضمن منافسات الدورة الودية الدولية التي يستضيفها ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، التي نقلتها شاشة قناة الوسط «WTV»، خلال أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة للمنتخب الوطني، خاصة بعد الدقيقة الـ25 من عمر المباراة، التي شهدت إهدار عديد الفرص، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أضاع المنتخب الوطني عديد الفرص، وحصل المنتخب الأوغندي على أخطر فرصتين في الدقيقة 69 والدقيقة 74 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

- ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».. الأربعاء
- انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

وبدأ مدرب المنتخب الوطني الفرنسي مارتنيز بتشكيل ضم كلًا من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وخط الدفاع مكون من محمد منير والمعتصم الصبو وناجي دارء وعلي معتوق، وفي الوسط صهيب بن سليمان وعمر الخوجة، وبلقاسم رجب وزكريا الهريش والهجوم عبد العاطي العباسي وأنيس سلتوا.

واستبدال المدرب كلًا من صهيب بن سليمان وزكريا الهريش وعلي معتوق ومحمد منير وأشرك كلًا من محمد صولة ودنيال الفاضلي وأحمد المقصي وجمعة أبورقيقة والسنوسي الهادي.

ويوم 24 سبتمبر الجاري يلتقي المنتخب الأوغندي المنتخب التنزاني، وفي يوم 27 سبتمبر الجاري يواجه المنتخب الوطني الليبي نظيره التنزاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا
3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا
وزير الرياضة يناقش الرؤية المستقبلية للبلياردو والسنوكر في ليبيا
وزير الرياضة يناقش الرؤية المستقبلية للبلياردو والسنوكر في ليبيا
ليبيا في «عالمية الكرة الحديدية» بإيطاليا
ليبيا في «عالمية الكرة الحديدية» بإيطاليا
«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».. الأربعاء
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».....
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية
المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع ضيفه الأوغندي بالدورة الودية...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد التأسيس الـ72
الأهلي طرابلس يتلقى العديد من برقيات التهنئة لمناسبة عيد ......
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».. الأربعاء
ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب ......
«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط