ليبيا وأوغندا في افتتاح البطولة الودية الدولية على ملعب «بنينا».. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُفتتح مساء اليوم الأربعاء بملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، منافسات البطولة الودية الدولية بمشاركة منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا، خلال أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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مباراة الافتتاح ستجمع منتخب ليبيا والمنتخب الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء بملعب بنينا، ويوم 24 سبتمبر الجاري يلتقي المنتخب الأوغندي بالمنتخب التنزاني، ويوم 27 سبتمبر الجاري يواجه المنتخب الوطني الليبي نظيره التنزاني.

قائمة منتخب الوطني الليبي

تضم قائمة المنتخب الوطني لـ«فرسان المتوسط»: معاذ يونس اللافي ومعاذ عامر المنصوري ومراد أبوبكر الوحيشي في حراسة المرمى، بجانب علي معتوق عمران والمعتصم مسعود الصبو وأبوالقاسم رجب الحاج وأحمد محمد المقصي وطارق محمد بشارة ومحمد منير عبدالسلام وحامد فرج عبدالقادر وناجي محمد دراء وصهيب أبوبكر بن سليمان وصالح الطاهر صالح.

أيضا شملت القائمة معاذ عبدالباسط عيسى وأحمد كامل التربي ومحمد صالح صولة وحمدو المصري الهوني وزكريا محمد الهريش وأنيس محمد السلتو وعمر يوسف الخوجه والسنوسي الهادي عمار ومحمود علي عكاشة ومعتز نصرالدين معروف ودنيال عبد الله الفاضلي وعبد العاطي الضاوي العباسي.

وجرى أيضًا إضافة لاعب فريق الأهلي طرابلس علي أبوعرقوب ولاعب الأهلي بنغازي جمعة أبورقيقة إلى القائمة قبل انطلاق منافسات البطولة الودية الدولية.