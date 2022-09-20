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3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 04:11 مساء
3 محطات في الدورة الودية الدولية لأجندة «فيفا» على أرض ليبيا
البطولة الودية الدولية في ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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تنطلق البطولة الودية الدولية المقرر لليبيا استقبالها، غدًا الأربعاء، ويستقبل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم نظيره الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب شهداء بنينا.

وفي يوم السبت المقبل، تلتقي تنزانيا مع أوغندا في الموعد نفسه وعلى الملعب نفسه، بينما تختتم المنافسات يوم الثلاثاء المقبل بلقاء ليبيا وتنزانيا في التوقيت نفسه والملعب أيضًا.

- بعثة المنتخب الأوغندي تصل ليبيا استعدادا للدورة الودية في أجندة «فيفا» (صور)

ووصلت بعثة المنتخب الأوغندي لكرة القدم ليبيا للمشاركة في الدورة الودية الدولية ضمن أجندة أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحسب صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

ويشهد شهر سبتمبر الجاري عودة جديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نشاطه خلال أيام «فيفا» الدولية، حيث يستضيف الاتحاد الليبي لكرة القدم، دورة ودية دولية مصغرة تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول إلى جانب منتخبات زامبيا ومالي وأوغندا.

وتستمر الدورة حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وتقام بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي.

جدول مباريات البطولة الودية. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
جدول مباريات البطولة الودية. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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