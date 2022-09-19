بعثة المنتخب الأوغندي تصل ليبيا استعدادا للدورة الودية في أجندة «فيفا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت بعثة المنتخب الأوغندي لكرة القدم ليبيا للمشاركة في الدورة الودية الدولية ضمن أجندة أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحسب صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

- ليبيا تنظم دورة ودية دولية على ملعب «بنينا» ضمن أجندة «فيفا»

ويشهد شهر سبتمبر الجاري عودة جديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نشاطه خلال أيام «فيفا» الدولية، حيث يستضيف الاتحاد الليبي لكرة القدم، دورة ودية دولية مصغرة تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول إلى جانب منتخبات زامبيا ومالي وأوغندا.

وتستمر الدورة حتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وتقام بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي.

وصول بعثة المنتخب الأوغندي ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

وصول بعثة المنتخب الأوغندي ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

وصول بعثة المنتخب الأوغندي ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

وصول بعثة المنتخب الأوغندي ليبيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)