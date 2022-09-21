عبر قناة «WTV».. افتتاح الدورة الودية الدولية على ملعب «بنينا» بين منتخبي ليبيا وأوغندا

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» مباراة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أمام منتخب أوغندا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا.

وتنقل القناة استديو تحليل مطولًا للمباراة يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر في حضور خبراء التحليل الكروي على قناة «WTV» عادل أرحومه وأسامة الفزاني وعادل الخمسي.

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تقام مباراة المنتخب الوطني وضيفه الأوغندي ضمن منافسات الدورة الدولية التي يستضيفها ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي، تتابعونها على شاشة الوسط «WTV»، ويسبقها استوديو تحليلي بدءًا من السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

مباراة الافتتاح ستجمع منتخب ليبيا والمنتخب الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء بملعب بنينا، ويوم 24 سبتمبر الجاري يلتقي المنتخب الأوغندي بالمنتخب التنزاني، ويوم 27 سبتمبر الجاري يواجه المنتخب الوطني الليبي نظيره التنزاني.