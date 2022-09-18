شاهد عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية كاملة لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» البوروندي، اليوم الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

يقدم الاستديو التحليلي عبر قناة الوسط «WTV»، عبدالرازق بلحاج، بحضور نجمي كرة القدم الليبية علي أرحومة وعادل الخمسي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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ويبحث فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» الليبي، اليوم الأحد، عن التأهل الرسمي أمام فريق «فلامبو» البوروندي في المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب «شهداء بنينا» بحضور الجماهير الرياضية، التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بـ5000 مشجع.