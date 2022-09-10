الأهلي طرابلس يقطع نصف مشوار التأهل الأفريقي بالفوز على «كم كم» في تمهيدي دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» هدفه بالفوز على فريق «كم كم» الزنجباري في مستهل مشاركته القارية بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدفين دون رد خلال مباراة كانت فيها السيطرة التامة لـ«الأهلي طرابلس»، رغم إقامة المباراة خارج الديار.

سيطرة في الشوط الأول

شهد الشوط الأول تقدم «الأهلي طرابلس» بهدف دون رد جاء من علامة الجزاء، سجله لاعب الوسط أيوب عياد في الدقيقة 41.

- انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»



سيطر فريق «الأهلي طرابلس» طيلة الشوط الأول، وكان يمارس الضغط على حامل الكرة، وتهيأت فرص للتسجيل لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد.

تغييرات فنية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني قام مدرب «الأهلي طرابلس» التونسي فتحي الجبال، بإجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة استطاع خلالها البديل عبد الله العرفي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66 من زمن المباراة، كما أضاع الفريق عدة فرص خلال الشوط الثاني.

تشكيل ضربة البداية

ضم تشكيل «الأهلي طرابلس» كلًا من محمد نشوش في حراسة المرمى وياسين انجميه وعلي أبوعرقوب وأحمد التربي ومحمد منير ومحمود عكاشة ومحسن متولي وأيوب عياد ونور الدين القليب ومحمد الترهوني وأنيس سلتو.

وفي الشوط الثاني أدخل مدرب «الأهلي» اللاعبين محمد الطبال وعبد الله العرفي وعلاء القجدار وإبراهيما وياسين الشماخي.

بهذه النتيجة قطع فريق «الأهلي طرابلس» نصف المشوار في التأهل للدور التالي، وينتظر مباراة الإياب في الـ17 من شهر سبتمبر الجاري بملعب بنينا.