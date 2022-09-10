شاهد بث مباشر عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية إخبارية لمباراة الأهلي طرابلس أمام «كم كم» الزنجباري في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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ومن أدغال القارة ستكون قناة الوسط «WTV» معكم في تغطية حصرية لنقل وتحليل مباراة الأهلي طرابلس و«كم كم» الزنجباري في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

- كم كم الزنجباري X الأهلي طرابلس - الساعة 15:00

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