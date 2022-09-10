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شاهد بث مباشر عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 04:27 مساء
شاهد بث مباشر عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
مباراة «كم كم» و «الأهلي طرابلس». (صورة مثبتة من الفيديو)
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تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية إخبارية لمباراة الأهلي طرابلس أمام «كم كم» الزنجباري في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

- لمشاهدة مباراة «كم كم» و«الأهلي طرابلس» عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة على صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

ومن أدغال القارة ستكون قناة الوسط «WTV» معكم في تغطية حصرية لنقل وتحليل مباراة الأهلي طرابلس و«كم كم» الزنجباري في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

- كم كم الزنجباري X الأهلي طرابلس - الساعة 15:00
حصرياُ على Wtv والفيسبوك لايف

تردد قناة الوسط «WTV» على نايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
 

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