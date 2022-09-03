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الزراعة يجتاز الهندسة ويتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 03 سبتمبر 2022, 03:14 مساء
الزراعة يجتاز الهندسة ويتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
منافسات دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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خطف فريق كلية الزراعة ورقة التأهل للدور ربع النهائي في دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه أمس الجمعة على كلية الهندسة بنتيجة هدفين دون رد.

المباراة جاءت حماسية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزراعة بهدف سجله علاء بلحاج، بعد مجهود فردي من زميله مؤيد امليك، وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية للهندسة الذي أضاع أكثر من فرصة، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق تحصل الزراعة على ركلة جزاء نجح اللاعب محمد سويسي في تحويلها إلى هدف، لتنتهى المباراة بفوز كلية الزراعة بهدفين دون رد.

أدار المباراة الحكم طارق خالد بمساعدة محمود الرحاب وعبدالرحمن القاضي.

تشكيلة الفريقين
كلية الزراعة: عبدالمالك ميلود وجهاد عامر ورمضان بن فايد ومؤيد إمليك ومختار يوسف ومصطفى التريكي وفاروق شكري وصهيب التميمي ونضال حسن ومحمد العجيلي ومحمد رجب ومحمد أبوعمود وأنس شنين ونجم الدين نوري وعلاء بلحاج ومحمد سويسي ومحمد القزيري وعبدالجليل التواتي.

كلية الهندسة: محمد أبوخلال ومؤيد التلاوي ومحمد دلعاب ومحمد خلف الله وحمزة التميمي وعبدالناصر الجمالي ومنيب حمدو ومحسن ونيس وأحمد الغرياني وهارون الضبع والمنتصر بالله العزيبي وحسام الزرقاني ونجيب الدبرزي وعبدالعظيم أبوجناح وعمر الأزمرلي والمهدي سنوقة ومحمد برقان.

مفكرة النتائج
البدنية × الشريعة (5-1).
تقنية المعلومات × الصيدلة (6-0).
القانون × التقنية الطبية (0-0) ركلات الترجيح (4-2).
الأسنان × التمريض (4-1).
الطب البشري × القانون (5-1).
التربية قصر بن غشير × العلوم (1-1) ركلات الترجيح (5-4).
الزراعة × الهندسة (2-0).

منافسات دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
منافسات دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
منافسات دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
منافسات دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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