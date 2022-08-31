عبدالسلام الكوت: هناك عناصر جديدة دخلت في تشكيل منتخب الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبدالسلام الكوت، عودة المنتخب للواجهة الدولية من جديد حيث سيلتقي الأيام المقبلة منتخب السودان للشباب في مباراتين ببنغازي.

وأكد الكوت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هاتين المباراتين ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بمصر المؤهلة لـ«أمم أفريقيا» للشباب.

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وأكد عبدالسلام الكوت أن هناك عناصر جديدة اختيرت من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني عياد القاضي.