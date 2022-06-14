الكوت يكشف مستجدات منتخب ليبيا للشباب قبل السفر للسعودية ويدافع عن تاريخ البهلول مع الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مدير المنتخب الوطني الليبي للشباب في كرة القدم، عبدالسلام الكوت أن هناك تجمعين داخل ليبيا للمنتخب قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف الكوت أن هناك اختيارات جيدة ومتابعة لعدد كبير من اللاعبين بهدف اختيار أبرز وأفضل العناصر، خصوصًا مع النشاط الملحوظ لمنافسات دوري الأواسط، الأمر الذي يبعث بالتفاؤل نحو ضم عناصر مميزة.

من جانبه، استهجن الكوت باعتباره لاعبًا سابقًا في الأهلي طرابلس محاولات التقليل من دور الهاشمي البهلول في تاريخ النادي واعتبره رمزًا رياضيًا كبيرًا، وما قدمه للأهلي ولكرة القدم الليبية مسطَّر في تاريخها.