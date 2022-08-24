الأخضر يعلن قائمته استعدادا لـ«الكونفدرالية»

أعلن نادي الأخضر، أمس الثلاثاء، قائمة فريقه النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
ضمت القائمة التي أعلنها الأخضر في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق.
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في خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو.
في خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي.
في خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاروغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.
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