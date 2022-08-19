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«البدنية» و«علوم الشريعة» يفتتحان ثماني دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 19 أغسطس 2022, 01:56 مساء
«البدنية» و«علوم الشريعة» يفتتحان ثماني دوري طلاب جامعة طرابلس
الاجتماع الفنى لثمانى دورى طلاب جامعة طرابلس. (الإنترنت)
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عقد أمس بصالة إدارة النشاط بجامعة طرابلس، الاجتماع الفني لثماني دوري طلاب جامعة طرابلس بحضور مدير إدارة النشاط بالجامعة أسامة حويته ومسؤول النشاط باتحاد طلبة الجامعة، وأعضاء اللجنة العليا للبطولة ومندوبي الفرق المتأهلة.

الفرق المتأهلة هي:
كليات التربية البدنية، والزراعة، والصيدلة، والطب البشري، والعلوم والفنون والإعلام، وتقنية المعلومات، والهندسة، وعلوم الشريعة.

المجموعة الرابعة: الاقتصاد، والتربية قصر بن غشير، والقانون، والتقنية الطبية والأسنان، وكلية التمريض والقانون البيطري.

وخلال الاجتماع نوقش العديد من المواضيع التي من شاأنها الوصول بالدوري إلى بر الأمان، من خلال الالتزام بالروح الرياضية وآداب التنافس الرياضي.

واتفق خلال الاجتماع على إقامة بقية مراحل الدوري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وإلغاء جميع بطاقات الإنذار الممنوحة للاعبين في الدور التمهيدي، وضرورة الالتزام بالزي الرياضي الموحد وترقيم الغلالات مع ضرورة إحضار صور وأرقام القيد وقائمة بالأسماء معتمدة من مسجل الكلية.

- فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس
- فوز الزراعة وتعادل الآداب والفنون في دوري جامعة طرابلس

جدول الدور الثماني
وينطلق الدور الثماني لطلاب جامعة طرابلس على ملعب الجامعة، الإثنين المقبل، 22 أغسطس الجاري، بمباراة كليتي التربية البدنية مع علوم الشريعة.

بقية المباريات

الثلاثاء 23 أغسطس: الزراعة تلتقي الهندسة.

الأربعاء 24 أغسطس: كلية تقنية المعلومات تلتقي الصيدلة.

السبت 26 أغسطس: كلية العلوم تلتقي التربية قصر بن غشير.

الأحد 27 أغسطس: الفنون والإعلام تلتقى الاقتصاد 2.

الإثنين 28 أغسطس: التقنية الطبية تتبارى مع القانون ا.

الثلاثاء 29 أغسطس: كلية الأسنان تلتقى كلية التمريض.

الأربعاء 30 أغسطس: الطب البشري تتبارى مع القانون ج.

مباريات الربع نهائي
الفائزان من 1، 3

الفائزان من 2 ، 4

الفائزان من 5 ، 7

الفائزان من 6 ،  8.

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