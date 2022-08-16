فوز الزراعة وتعادل الآداب والفنون في دوري جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بنجاح دورة طلاب جامعة طرابلس بمشاركة 22 فريقًا من الكليات التابعة للجامعة، وجرت أمس الإثنين مباراتان، الأولى جمعت الزراعة والصيدلة بإدارة الحكم سليم الصاوت والمساعدين أسامة دلة وعبدالرحمن المسكاوي والمراقب رضا زرتي.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم كلية الزراعة بهدفين دون رد، جاءا بإمضاء اللاعبين رمضان علي وعلاء بالحاج، وفي الشوط الثاني أضاف الزراعة هدفًا ثالثًا بإمضاء لاعبه مصطفى التركي لتنتهي المباراة بفوز كلية الزراعة بثلاثة أهداف دون رد.

قائمة الفريقين

كلية الزراعة: محمد شمس الدين ورمضان أبوفايد ومختار الحراري ومحمد القزيري وعبدالجليل التواتي وإسلام عبدالكريم ومحمد سويسي ومؤيد مليك وعلاء بلحاج وجهاد محمود وانش الشيش ومصطفى التركي ونجم الدين أبوطالب ومجد عون وصهيب نورالدين وفاروق شكري ونضال حسين والمدرب عبدالسلام الشريدي.

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كلية الصيدلة: صهيب الباروني وفراس فهمي ورمضان الفيض ومحمد كعال وعبدالعزيز محمد وعبدالله الفيتور ويوسيف مشفش وعبدالرحمن ضياء الداين وعبدالمالك الشريف ووهدان والصادق وأمجد فراره وجهاد العباني.

المباراة الثانية جمعت كليتي الآداب مع الفنون والإعلام، بإدارة الحكم ياسين الجراح والمساعدان عبدالمنعم رزق والصديق التاورغي والمراقب أحمد سلام، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها (3-3)، سجل لكلية الآداب أكرم أبوساكن هدفين، ومحمد عامر هدف، وسجل ثلاثية الإعلام رمضان الزريبي وعرفة رمضان ومحمد الضاوي.