فوز تقنية المعلومات على الصيدلة بخماسية في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهد ملعب الجامعة، أمس الثلاثاء، آخر مباريات الدور الأول لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، وجمعت كليتي تقنية المعلومات (أ) مع علوم الشريعة، بإدارة الحكم أسامة دلة والمساعدين ياسين الجراح وعبدالرحمن المسكاوي والمراقب رضا زرتي.

سير المباراة

جاء الشوط الأول ليشهد تقدم كلية تقنية المعلومات بهدف لصفر بإمضاء اللاعب محمد أبوبكر، وفي الشوط الثاني أضاف تقنية المعلومات أربعة أهداف جاءت بإمضاء مؤيد الحبيشي بهدفين وربيع عمار ومحمد الشويرف هدف لتنتهي المباراة بفوز كلية تقنية المعلومات بخمسة أهداف دون مقابل، وتحصل لاعب تقنية المعلومات محمد أبوبكر سالم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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قائمة فريق تقنية المعلومات: أحمد الشقروني وزكريا مبارك وبدرالدين الطبال وربيع عمار طه أبودية وإلياس بن شعبان وخالد جمعة وعبدالرؤوف معلول وحسام عبدالدايم ومحمود المزوغي ومحمد الشويرف ومحمد أبوبكر وأكرم فارس ومؤيد الحبيشي والمدرب نصرالدين طريش.

قائمة فريق علوم الشريعة: أحمد الحبشي وسفيان بالريش وأحمد المشري والصادق البدري وبدر الدين الهادي ومحمد الزياني ورواد الشريف وأحمد الطشاني ومعاذ العماري ومحمد السائح وأحمد الكحيلي ومحمد الورشفاني وعبدالرحمن عبدالقادر وعبدالمحسن الهاشمي ونذير بالخير وعبدالوارث التفاثي وعبدالمنعم أبوعائشة ومحمد النفاتي والمدرب الطاهر بن حامد.

ترتيب المجموعات

▪︎ المجموعة الأولى: التربية البدنية 9 نقاط، الزراعة 6 نقاط، الصيدلة 3 نقاط، والاقتصاد (ج) دون نقاط.

▪︎ المجموعة الثانية: الطب البشري 9 نقاط، العلوم 6 نقاط، الفنون والإعلام نقطة، متقدما بفارق الأهداف، الآداب نقطة واحدة.

▪︎ المجموعة الثالثة: تقنية المعلومات 9 نقاط، الهندسة 4 نقاط، علوم الشريعة 2 نقطتين.

▪︎ المجموعة الرابعة: الاقتصاد (ج) 9 نقاط، التربية قصر بن غشير 6 نقاط، القانون (ج) 3 نقاط، اللغات دون نقاط.

▪︎ المجموعة الخامسة: التقنية الطبية 6 نقاط، الأسنان 3 نقاط، الاقتصاد قصر بن غشير دون نقاط.

▪︎ المجموعة السادسة: التمريض 6 نقاط، القانون 3 نقاط، الطب البيطري دون نقاط.

المتأهلون لدور الثمانية

يتأهل لدور الثمانية أول وثاني وثالث المجموعات 1، 2 ،3، 4، وأول وثاني المجموعتين الخامسة والسادسة.

وغدًا الخميس سيُعقد بصالة إدارة النشاط بالجامعة الاجتماع الفني بحضور اللجنة العليا للبطولة للفرق المتأهلة لإجراء قرعة دور الثمانية والذي سيكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.