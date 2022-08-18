مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خاطبت الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس، مكتب وزارة الرياضة بطرابلس، تطلب فيه ضرورة الإسراع في اعتماد اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس، وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء الموسم الرياضي (2022 - 2023).

وجاء في رسالة الجمعية العمومية للنادي «أنه نظرًا لما تتطلبه المصلحة العام ونظرًا للظروف غير المهيأة لإجراء الانتخابات والاستعداد للمشاركات المحلية والدولية لنادي الأهلي طرابلس، والتي ستنطلق قريبًا، وعليه نأمل منكم وبأسرع وقت ممكن اعتماد اللجنة الإدارية التسييرية للنادي لمباشرة عملها».

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وتتكون اللجنة من فرج أحمد إدريس رئيسًا، وعمار محمد عبيد نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية محمد علي المشاي، ومحمد أبوبكر إدريس، وحسام عبدالرحيم الغزلي، ومحمد إبراهيم بن كريمة، وتوفيق محمد الناجي.