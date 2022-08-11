تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فتحت الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنظام القائمة، وفقا للجدول الزمني المعد.

وحددت الجمعية العمومية، موعد اليوم الانتخابي هو 30 أغسطس الجاري، من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة السابعة، واعتماد القوائم المرشحة في الفترة من 22 إلى 25 أغسطس، والدعاية الانتخابية تبدأ من يوم 21، وقبل الطعون في قوائم المرشحين في الفترة من 23 إلى 26 من شهر أغسطس.

وتحدد يوم البث في طعون قوائم المرشحين في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس، ويوم 29 أغسطس يوم الصمت الانتخابي، ويوم 30 أغسطس موعد الانتخاب، ويوم 31 أغسطس البث في الطعون. على أن يكون إعلان القائمة الفائزة والمترشح سيكون في الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

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وطلبت الجمعية ممن يرغب في الترشح لرئاسة مجلس الإدارة إحضار المستندات المطلوبة والتوجه إلى مكتب الجمعية بالنادي لتسلُّم نماذج الترشح والاطلاع على شروط الترشح علما بأن الترشح سيكون وفقا لنظام القوائم.