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انطلاق نهائيات ليبيا لناشئي كرة اليد في بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 11:45 صباحا
انطلاق نهائيات ليبيا لناشئي كرة اليد في بنغازي
مركز فريق مركز أبوعجاجة. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الإثنين ببنغازي نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين تحت 15 عاما بمشاركة 10 فرق وُزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى فرق النجمة وقاريونس والجزيرة والمروج والأصدقاء، بينما تشكلت المجموعة الثانية من فرق الهلال وبنغازي الجديدة ومركز أبوعجاجة والأخضر والأولمبي.

- 10 فرق في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين (صور)
- أشبال الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد

على صالة نادي النصر جرت مباراتان انتهيتا بفوز النجمة على المروج بنتيجة (27-21)، والجزيرة على قاريونس (27-23)، وبالمدينة الرياضية جرت مباراتان أيضا انتهيتا بفوز الهلال على الأولمبي (29-23) ومركز أبوعجاجة على الأخضر (25-18).

يشار إلى أن فرق كل مجموعة تتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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