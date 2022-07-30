أشبال الجزيرة أبطال ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الجمعة، بقاعة 17 فبراير بطرابلس، آخر مباراتين في رباعي بطولة ليبيا لكرة اليد للأشبال، انتهيتا بفوز الجزيرة على النصر بنتيجة (25-24)، وتعادل المشعل مع الأهلي بنغازي بنتيجة (27-27).

أدار مباراة الجزيرة والنصر الحكمان الصيد حبلوص وعبدالباسط غيث والميقاتي مروان الغول والمسجل علي الزوام وراقبها إداريًا محمد الجهاني وفنيا محمد هواد.

الترتيب النهائي للبطولة

الجزيرة تُوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 8 نقاط، ونال الأهلي بنغازي الميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، والمشعل الميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط (- 3 أهداف)، والنصر رابعًا برصيد 5 نقاط (- 4 أهداف).

أفضل اللاعبين

تُوج لاعب النصر إسماعيل حامد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ولاعب الجزيرة المعتز بالله يونس بجائزة أفضل هداف، ولاعب الأهلي بنغازي معاذ إدريس بجائزة أفضل حارس.

دوري ليبيا لكرة اليد للأشبال. (فيسبوك)

دوري ليبيا لكرة اليد للأشبال. (فيسبوك)

دوري ليبيا لكرة اليد للأشبال. (فيسبوك)

دوري ليبيا لكرة اليد للأشبال. (فيسبوك)

دوري ليبيا لكرة اليد للأشبال. (فيسبوك)