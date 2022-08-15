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10 فرق في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 أغسطس 2022, 01:32 مساء
10 فرق في نهائيات ليبيا لكرة اليد للناشئين (صور)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين ببنغازي نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للناشئين تحت 15 عاما، بمشاركة 10 فرق وزعت عن طريق القرعة إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى
النجمة وقاريونس والجزيرة والمروج والأصدقاء.

المجموعة الثانية
الهلال وبنغازي الجديدة ومركز أبوعجاجة والأخضر والأولمبي.

وتجرى 4 مباريات اليوم الإثنين، فعلى صالة نادي النصر تقام مباراتين النجمة يلتقي المروج، والجزيرة يتبارى مع قاريونس، وعلى ملعب المدينة الرياضية تقام مباراتين أيضا، الهلال يلتقي الأولمبي، ومركز أبوعجاجة مع الأخضر.

نظام البطولة
وتتبارى فرق كل مجموعه فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور النصف نهائي.

يشرف على البطولة لجنة برئاسة أسامة الساعدي وعضوية كمال دربي وحبيب محمد وجمعة شرتيل، ويتولى رئاسة لجنة المسابقات مرعي الحاسي، ورئاسة لجنة الطعون يوسف الجنجان، ورئاسة لجنة الاستقبال محمد الجهاني.

وكلفت أيضا لجنة مكونة من مفتاح العريبي وسالم الشويهدي وناصر الشيباني لتقيم واختيار أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل إداري وأفضل فريق في البطولة.

لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
لاعبو كرة اليد للناشئين. (فيسبوك)
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