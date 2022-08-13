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النصر يتوج ببطولة ليبيا للووشو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 13 أغسطس 2022, 12:20 مساء
النصر يتوج ببطولة ليبيا للووشو
فريق النصر للووشو. (فيسبوك)
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تُوج نادي النصر ببطولة ليبيا للووشو في الكونغ فو فرع الساندا للعام 2022 والتي جرت بمدينة سرت تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للووشو.

- الليبي بشير العرضاوي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للووشو

حصد نادي النصر 6 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين كامل محمد الصنقري بذهبية في وزن 48 كلغ، ومحمد عبدالوهاب الهمالي ذهبية وزن 65.

أيضًا حصد طارق سالم العمامي ذهبية وزن 70، وسالم خليفة الوراد ذهبية وزن 85، وعلي حسين الدرسي ذهبية وزن 90، ونبيل نصر الغرياني ذهبية الوزن المفتوح، وميدالية فضية واحدة عن طريق اللاعب محيي الدين عبداللطيف في وزن 52 كلغ.

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