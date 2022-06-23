الليبي بشير العرضاوي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للووشو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو، أمس جلستها الانتخابية بالقاهرة وبحضور دول ليبيا، تونس، اليمن، الأردن، المغرب، فلسطين، السعودية، سورية، العراق، لبنان، السودان، قطر، السعودية، ومصر البلد المضيف.

وخلال الاجتماع انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة 2022 /2026 برئاسة المصري شريف مصطفى، ونواب الرئيس بشير العرضاوي (ليبيا) محمد القحطاني (السعودية) ومحمد الخوالدة (الأردن) وعبدالرحمن الصناغي (المغرب).

- 50 لاعبا في بطولة الغربية للووشو

- 15 مشاركا في دورة حكام الووشو بمصراتة

وفى عضوية الاتحاد، انتُخب الكويتي ناصر اللوغاني والسوري همام الداية والتونسي صوفان التواتي واليمني محمد عبده راوح والفلسطيني حسين الخطيب.