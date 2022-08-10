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فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 10 أغسطس 2022, 04:08 مساء
فوز الزراعة والطب البشري في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، على ملعب الجامعة مبارتان في دوري كرة القدم لطلاب جامعة طرابلس، انتهيتا بفوز الزراعة على فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (ج) بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز الطب البشري على الآداب بثمانية أهداف مقابل هدف.

تحصل لاعب كلية الطب البشري أحمد خميس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مفكرة النتائج
- التربية البدنية × الزراعة (4-0).
- الطب البشري × الفنون والإعلام (4-1).
- التقنية الطبية × طب أسنان (2-1).
- التمريض × القانون (4-1).
- الاقتصاد × اللغات (3-0).
- تقنية المعلومات× الهندسة (3-0).
- الصيدلة × الاقتصاد (3-2).
- العلوم × الآداب (5-1).
- التقنية الطبية × الاقتصاد قصر بن غشير (4-1).
- القانون × طب بيطري (9-2).
- التربية قصر بن غشير × القانون (ج) (7-0).
- التربية البدنية × الصيدلة (2-1).
- العلوم × الإعلام (2-1).
- التربية قصر بن غشير × اللغات (1-0).
- علوم الشريعة × الهندسة (2-2).
- الطب البشري × الآداب (8-1).
- الزراعة × الاقتصاد (ج) (2-1).

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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