اتحاد التجديف يختتم دورة تدريبية متقدمة في مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت الدورة التدريبية المتقدمة للتجديف بمدينة مصراتة، أمس الإثنين، تحت إشراف وتنظيم اتحاد التجديف والكانوي باستضافة نادي المحجوب البحري ضمن الخطة السنوية للاتحاد.



شارك في الدورة 25 مشاركا من أندية (المحجوب البحري - زليتن البحري - مصراتة البحري - البشائر - لشاطئ)، إضافة إلى مشاركة الكشافة البحرية (البحرية - المحجوب - البحرية بنغازي -البحرية قصر أحمد).

- 25 مشاركا في دورة مدربي التجديف بمصراتة

حاضر في الدورة أربعة مدربين جرى تأهيلهم في العام الماضي واعتمادهم كمدربين محليين من قبل الاتحاد الدولي للتجديف، وهم محمد عبدالسلام، ومعتصم الكريكشي، وخليفة الحسي، ومحمد الثائب.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الليبي للتجديف، المهندس نورالدين الكريكشي، في تصريح إلى صفحة اللجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك»: «إن الدورة سارت بشكل جيد، وإن الهدف منها هو رفع المستوى الفني للعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها بما يعود بالنفع على منتخباتنا الوطنية وتسجيل مشاركات دولية إيجابية في المستقبل».