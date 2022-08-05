25 مشاركا في دورة مدربي التجديف بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي، انطلاق الدورة التدريبية باستضافة نادي المحجوب بمدينة مصراتة، والتي تهدف لتوسيع قاعدة اللعبة وانتشارها وزيادة عدد ممارسيها.

وأضاف الكريكشي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدورة ستتواصل حتى الإثنين الموافق الثامن من أغسطس الجاري.

واستهدفت الدورة 25 مشاركا من مناطق مصراتة وزليتن وبنغازي يمثلون أندية المحجوب البحري، وزليتن البحري ومصراتة البحري والبشائر والشاطئ، والكشافة البحرية بالمحجوب وبنغازي وقصر أحمد.

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وأضاف الكريكشي: «الدورة يتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية ويحاضر فيها أربعة مدربين جرى تأهيلهم واعتمادهم كمدربين محليين من قبل الاتحاد الدولي للتجديف، وهم محمد عبدالسلام، ومعتصم الكريكشي، وخليفة الحسي، ومحمد الثائب.

دورة مدربي التجديف بمصراتة. (الإنترنت)

دورة مدربي التجديف بمصراتة. (الإنترنت)