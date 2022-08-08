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تعرف على موعد قرعتي «كاف» لدوري الأبطال والكونفدرالية بالتوقيت الليبي بعد التعديل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 05:02 مساء
تعرف على موعد قرعتي «كاف» لدوري الأبطال والكونفدرالية بالتوقيت الليبي بعد التعديل
كأسا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. (إنترنت)
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الأحد، بصورة رسمية تعديل موعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية نسخة موسم (2022 - 2023)، وأفاد الموقع الرسمي لـ«كاف»، بأن القرعة ستقام غدا الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت ليبيا.

ومن المقرر أن تقام الجولة التمهيدية خلال فترة (9- 11) سبتمبر، في المقابل ستقام مباراة الإياب خلال فترة (16-19) الشهر نفسه من العام الجاري، أما الدور الثاني فسوف يقام خلال فترة (7-9) أكتوبر، في المقابل ستقام مباراة الإياب خلال فترة (14-16) من الشهر نفسه من العام الجاري.

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ويشارك الاتحاد والأهلي طرابلس في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب النصر والأخضر في مسابقة الكونفدرالية.

وكان الوداد البيضاوي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-0) في لقاء أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

في المقابل، حقق فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا أورلاندو بيراتس بركلات الترجيح.

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