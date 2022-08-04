اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم، أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والأخضر والنصر، التي ستشارك في البطولات الأفريقية بضرورة إرسال قوائم لاعبيها قبل يوم 10 أغسطس الجاري، تحضيرا للمشاركة التي تنطلق أدوارها التمهيدية في 9 سبتمبر 2022.

يشار إلى أن ليبيا ستشارك هذا الموسم بأربعة فرق، اثنان في بطولة دوري أبطال أفريقيا، واثنين في بطولة كأس الكونفدرالية.

وسيمثل ليبيا في بطولة دوري الأبطال فريقا الاتحاد بطل الدوري، والأهلي طرابلس وصيف البطولة، وفي كأس الاتحاد الأفريقي سيشارك فيها الأخضر والنصر.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأزاح مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، الستار عن موعد انطلاق بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسختها رقم (48). وحدد اتحاد الكرة وفق قراره رقم (62) لسنة 2022 منتصف سبتمبر المقبل، موعدًا لأولى جولات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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وجاء إعلان موعد مسابقة الدوري الليبي عقب تتويج فريق «الاتحاد» بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ18 في تاريخ البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي «الأهلي طرابلس» بنتيجة هدفين لواحد في المباراة الفاصلة التي أُقيمت مساء السبت الماضي على معلب «رادس» بتونس