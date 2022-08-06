بالصور.. نجاح بطولة «أوسو للترايلثون» بمدينة زوارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت أمس الجمعة، بطولة «أوسو للترايلثون»، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ورؤساء الاتحادات، بناء الأجسام عادل القريو، والمبارزة عزالدين القاضي، واليد الصديق الفوناس، ورئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للترايلثون ورؤساء الاتحادات الفرعية من المناطق الغربية والوسطى والشرقية والجماهير الرياضية.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة، خصوصًا في فئات الهواة، ولأول مرة تكون هذه المشاركة بهذا الحجم، حيث كان أكبر المشاركين عمرًا 68 عامًا، وهو حسين مسعود حلب، وأصغر المشاركين الهواة محمد توفيق عبد العالي من مواليد 2010.

كما شاركت البطلة الليبية كريمة صبري صوان صاحبة القلادة البرونزية في بطولة أفريقيا، التي أُقيمت بشرم الشيخ في مصر وهي من مواليد 2012، وكرمت أيضًا من قبل اللجنة المشرفة على هذه البطولة، حيث تعد أول مشاركة نسائية هي وشقيقتها سلوى صبري صوان.

وشاركت في البطولة 5 أندية تمارس لعبة «الترايلثون الثلاثي» الحديدي، وهي نادي «توباكتس» في مصراتة، ونادي «زوارة»، ونادي «بنغازي»، ونادي «زوارة للترايلثون»، ونادي «الاتحاد العسكري».

4 مراحل في البطولة

المرحلة الأولى فئة الناشئين هواة: سباحة 450 مترًا، ركوب الدرجات 4.5 كلم، والعدو لمسافة 1.5 كلم.

المرحلة الثانية فئة الناشئين أندية: السباحة 450 مترًا، والدرجات 6 كلم، وسباق العدو 1.5 كلم.

المرحلة الثالثة هواة كبار: السباحة 450 مترًا، الدرجات 7.5 كلم، وسباق العدو 3 كلم.

المرحلة الرابعة كبار أندية: السباحة 450 مترًا، الدرجات 7.5 كلم، وسباق العدو 3 كلم.

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

فئة الهواة الناشئين: مهابا صبحي الحجاجي أولًا، ومقدم الإدراسي ثانيًا، وصبحي فرحات جرافة ثالثًا.

فئة الناشئين: أندية محمد علي أبو فارس أولًا، وحديقة شكري طور ثانيًا، وركان شكري ثالثًا.

فئة الهواة كبار: رعد شكري المالطي أولًا، وحسن مسعود خلف ثانيًا، وصبحي فرحات جرافة ثالثًا.

فئة كبار أندية المبروك، أنور الدكام أولًا، وعبد الرؤوف عبد السلام الباشا ثانيًا، ونجيب محمد السفياو ثالثًا.

- الجمعة.. انطلاق بطولة «أوسو» للترايلثون

وتحصل على كأس بطولة الكبار فريق «الاتحاد العسكري»، الذي تحصل على أكبر نتيجة من النقاط. كما تحصل فريق «توباكتس» من مصراتة في فئة الناشئين على كأس فئة الناشئين، والذي تحصل على أكبر نتيجة من النقاط.

وخلال حفل توزيع القلائد، كرم رئيس اللجنة الأولمبية، عدة شخصيات رياضية والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه البطولة ووسائل الإعلام ومن بينها «بوابة الوسط».

وتعد البطولة هي إحدى البطولات الثلاث التي ستقام خلال هذا الشهر في كل من المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة، والمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي.

بطولة «أوسو للترايلثون» بمدينة زوارة. (تصوير: محمد قجام)

بطولة «أوسو للترايلثون» بمدينة زوارة. (تصوير: محمد قجام)

بطولة «أوسو للترايلثون» بمدينة زوارة. (تصوير: محمد قجام)