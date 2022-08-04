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الجمعة.. انطلاق بطولة «أوسو» للترايلثون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 04 أغسطس 2022, 01:56 مساء
الجمعة.. انطلاق بطولة «أوسو» للترايلثون
بطولة «أوسو» للترايلثون. (الإنترنت)
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تنطلق غدا الجمعة بمدينة زواره بطولة «أوسو» للترايلثون، والتي يشرف عليها الاتحاد العام والاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدة جهات مساهمة.

وتعد البطولة هي أحد ثالث البطولات التي ستقام خلال هذا الشهر في كل من المنطقة الوسطى بمدينة مصراتة، والمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد العام الليبي للترايلثون البطل الدولي السابق علي زايد، إن البطولات الثلاثة الهدف منها عودة نشاط اللعبة لاختيار عناصر جديدة ومتميز للمنتخبات الليبية، وقد جعلنا الباب مفتوح  للمتميزين للمشاركة في البطولات الثلاثة حسب اجتماع الجمعية العمومية.

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