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«بوابة الوسط» تستعرض تهاني الأندية الليبية للاتحاد بعد التتويج الـ«18» الأصعب في النسخة «47»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:46 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تهاني الأندية الليبية للاتحاد بعد التتويج الـ«18» الأصعب في النسخة «47»
احتفالات جماهير نادي الاتحاد بالدوري. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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تتواصل أفراح مشجعي وجماهير ولاعبي فريق الكرة بنادي الاتحاد، بعد تتويجه السبت بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022، رقم 18 في تاريخه.

اللقب هو الأصعب عبر تاريخ كرة القدم الليبية، بعد أن مر بدوري سداسي للتويج خارج الديار للمرة الأولى في نسخته «47»، كما أن الانتصار جاء على حساب الغريم التقليدي الأهلي طرابلس في مباراة فاصلة بملعب رادس في تونس بنتيجة (2-1).

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الدوري الماراثوني الأطول في الكرة الليبية، جاء لينحاز لعميد الأندية، لتتوالى التهاني والاحتفالات، والتي تستعرض «بوابة الوسط» بعضا منها مما جاءت على الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

جاءت التهاني من أندية القرضابية سبها، ونادي النهر الرياضي سلوق، ونادي الاتحاد المصراتي، ونادي الشرارة، ونادي اليرموك، والأنيق نادي دارنس، ونادي المدينة، ونادي خليج سرت، ونادي السويحلي، ونادي الأولمبي بالزاوية، ونادي الخليج أجدابيا.

تهنئة نادي السويحلي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي السويحلي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهاني أندية اليرموك والنهر والقرضابية والمدينة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهاني أندية اليرموك والنهر والقرضابية والمدينة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي خليج سرت. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي خليج سرت. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الشرارة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الشرارة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الاتحاد المصراتي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي دارنس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي دارنس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الأولمبي بالزاوية. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
تهنئة نادي الأولمبي بالزاوية. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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