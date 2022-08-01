«بوابة الوسط» تستعرض تهاني الأندية الليبية للاتحاد بعد التتويج الـ«18» الأصعب في النسخة «47»

تتواصل أفراح مشجعي وجماهير ولاعبي فريق الكرة بنادي الاتحاد، بعد تتويجه السبت بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2021-2022، رقم 18 في تاريخه.
اللقب هو الأصعب عبر تاريخ كرة القدم الليبية، بعد أن مر بدوري سداسي للتويج خارج الديار للمرة الأولى في نسخته «47»، كما أن الانتصار جاء على حساب الغريم التقليدي الأهلي طرابلس في مباراة فاصلة بملعب رادس في تونس بنتيجة (2-1).
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الدوري الماراثوني الأطول في الكرة الليبية، جاء لينحاز لعميد الأندية، لتتوالى التهاني والاحتفالات، والتي تستعرض «بوابة الوسط» بعضا منها مما جاءت على الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».
جاءت التهاني من أندية القرضابية سبها، ونادي النهر الرياضي سلوق، ونادي الاتحاد المصراتي، ونادي الشرارة، ونادي اليرموك، والأنيق نادي دارنس، ونادي المدينة، ونادي خليج سرت، ونادي السويحلي، ونادي الأولمبي بالزاوية، ونادي الخليج أجدابيا.
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