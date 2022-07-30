شبكة الوسط «WTV» تمنح فريق «الاتحاد» جائزة مالية لمناسبة التتويج بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شبكة «الوسط»، جائزة مالية لنادي «الاتحاد»، لمناسبة تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، للمرة الـ18 في تاريخه، بمبادرة من رئيس مجلس إدارة الشبكة.

ومنحت شبكة «الوسط»، «الاتحاد» البطل، مبلغ 150 ألف دينار، لمناسبة تتويجه باللقب، ومنحت أيضًا فريق «الأهلي طرابلس» 100 ألف كونه وصيف البطولة.

وفاز «الاتحاد» على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (2-1)، في المباراة الفاصلة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» بتونس، ليتصدر جدول ترتيب الدور السداسي بـ14 نقطة، ويتوج بلقب النسخة «47»، للمرة الـ18 في تاريخه.

أحداث المباراة

بدأ الشوط الأول قويًا من جانب فريق «الاتحاد»، حتى استطاع المهاجم معاذ عيسى تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة، مع بداية المباراة إثر هجمة سريعة ومنسقة، واستحوذ فريق «الاتحاد» على منطقة الوسط في غياب واضح لفريق «الأهلي طرابلس» في منطقة الوسط.

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ومن هجمة منسقة أخرى استطاع لاعب الوسط ربيع شادي تسجيل الهدف الثاني لفريق «الاتحاد». وبدأ فريق «الأهلي طرابلس» العودة من جديد إلى مجريات المباراة بعد الهدف الثاني، وحاول خرق دفاع «الاتحاد» المحكم وتحصل على فرصتين لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد لصالح «الاتحاد».

وفي الشوط الثاني كان فريق «الأهلي طرابلس» الأفضل، حيث كان الأكثر ضغطًا على دفاعات «الاتحاد»، وترجم هجماته وتحصل على عدة فرص، ومن هذه الفرص سجل اللاعب محمد أبوزريق شرارة هدف «الأهلي» الوحيد. كما لاحت عدة فرص لـ«الأهلي» لتنتهي المباراة بفوز «الاتحاد» بنتيجة هدفين مقابل هدف وتتويجه بكأس بطولة الدوري.