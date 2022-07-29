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فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 29 يوليو 2022, 01:27 مساء
فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»
منافسات نهائيات «أشبال اليد». (الإنترنت)
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جرت بقاعة 17 فبراير بطرابلس، مباراتين في الجولة الثانية لنهائيات بطولة ليبيا للأشبال لكرة اليد.

وانتهت المباراة الأولى بتعادل المشعل والجزيرة بنتيجة (30 / 30)، وأدار المباراة الحكمين مروان الغول، وعلي الزوام، وحكما الطاولة الميقاتي، والصيد حبلوص، والمسجل عبدالباسط غيث، وراقبها إداريا محمد هواد وفنيا الطاهر غومة.

وفاز الأهلي بنغازي على نظيره النصر في المباراة الثانية، بنتيجة (31 / 25)، وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص، وعبدالباسط غيث، وحكما الطاولة الميقاتي، ومروان الغول، والمسجل علي الزوام، وراقبها إداريا محمد الجهاني وفنيا الطاهر غومة.

مفكرة بالنتائج
الجزيرة × الأهلي بنغازي: (25 /24).

النصر × المشعل: (33/ 30).

الجزيرة × المشعل: (30/ 30).

الأهلي بنغازي × النصر: (31 /25).

- فوز الجزيرة والنصر في نهائيات «أشبال اليد»
- الأهلي بنغازي يلتقي الجزيرة في افتتاح بطولة ليبيا لأشبال اليد
- الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد

الترتيب بعد الجوله الثانية
الجزيرة في الصدارة بـ 5 نقاط، ويليه الأهلي بنغازي بـ4 نقاط + 5 أهداف، والنصر 4 نقاط - 3 أهداف، والمشعل 3 نقاط.

مباريات الجمعة
واليوم ستقام بقاعة 17 فبراير آخر مباراتين في النهائيات، حيث بلتقي الجزيرة نظيره النصر، والأهلي بنغازى يتبارى مع المشعل.

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