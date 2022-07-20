مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مصدر بالاتحاد الليبي لكرة اليد، أن مباراة فاصلة ستقام غدًا الخميس، بالبيضاء بين فريقي «النصر» و«الجزيرة»، لتحديد الفريق المتوج ببطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط.

وألحق «النصر» أول خسارة بنادي «الجزيرة» وبنتيجة (25-22)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بمدينة البيضاء في الجولة الخامسة والأخيرة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط.

وجاء الترتيب بعد الجولة الخامسة كالتالي:

«الجزيرة» و«النصر» يتقاسمان الصدارة برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويأتي ثالثًا «المشعل» بـ11 نقطة، ورابعًا «الهلال» و«المروج» بـ9 نقاط لكل منهما، وسادسًا «الأخضر» 5 نقاط.

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وتنص لائحة البطولة على إجراء مباراة فاصلة لتحديد الفريق المتوج باللقب بعد صدراتهما الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما. وتأتي البرونزية لفريق المشعل برصيد 11 نقطة.