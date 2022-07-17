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بث مباشر عبر قناة «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 1 النصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 17 يوليو 2022, 09:15 مساء
بث مباشر عبر قناة «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 1 النصر
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تبث قناة الوسط «WTV» مباراة القمة في الدوري الليبي السداسي لكرة القدم، اليوم الأحد، وتجمع الأهلي بنغازي والنصر، ضمن الجولة الثانية، خلال المنافسات المقامة في تونس.

وانطلقت مباريات الجولة الثانية، اليوم الأحد، بمباراتين، حيث فاز الأهلي طرابلس على الأخضر (3-1)، كما فاز الاتحاد على الأولمبي (2-0).

تقام المباراة على ملعب رادس، ويتبارى الأهلي بنغازي والنصر، بإدارة الحكم  البوروندي باسيفيك، والمساعدين إيمري وباسكال، والحكم الرابع عبدالواحد حريويدة، وحكمي الـ«فار» معتز الشلماني ووحيد الجحاوي.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي بنغازي والنصر.. اضغط هنا
لمشاهدة المباراة عبر البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

#مباشر | مباراة #النصر مع #الأهلي_بنغازي ضمن الجولة الثانية من #سداسي_التتويج للدوري الممتاز
#الوسط #WTV #دورينا #ديربي_بنغازي
التردد: WTV1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

ونوهت قناة الوسط «WTV» لمشاهديها الكرام بأن يكونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
#الدور_السداسي #دورينا
#الوسط #WTV #ليبيا

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