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«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 14 يوليو 2022, 03:06 مساء
«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم
يوسف الحصادي. (فيسبوك)
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دخل أمس بطل ليبيا للشطرنج يوسف الحصادي، في معسكر بمصر تحت إشراف المدرب القدير عصام الجندي، يتواصل لمدة أسبوع؛ استعدادا لأولمبياد الشطرنج العالمي الذي سيقام بالهند آخر الشهر الجاري.

وقال والد اللاعب الحصادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه لم يتلقَ أي دعم من وزارة الرياضة، وإن نفقات المعسكر من حسابه الخاص.

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يشار إلى أن ليبيا ستشارك في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند بمنتخب يضم اللاعبين يوسف الحصادي، وعمرو فطيس، وأحمد نصر الدين، وأسامة طالب، وناجي أبوقندة، وخديجة الفلو، وإخلاص جمعة، وخولة الفلو، وسعاد الرائس، ونيروز البدوي.

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