المريمي ينفرد بصدارة شطرنج ليبيا قبل مواجهة الحصادي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انفرد اللاعب محمد المريمي بصدارة بطولة ليبيا للشطرنج بالعلامة الكاملة 4 نقاط من أربع جولات، ليتصدر بعد الفوز في الجولة الرابعة على عماد الهلالي.

وفي أبرز النتائج، فاز يوسف الحصادي على فرج مهدية، وأسامة الطالب على عبدالعزيز نصر، وعلي الشعافي على علي المجبري، بينما تعادل أحمد نصر الدين مع ناجي أبوقندة.

الترتيب بعد الجولة الرابعة

انفرد بعد الجولة الرابعة اللاعب محمد المريمي بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد أربع نقاط يتساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 3.5 نقطة، وبكسر التعادل يأتي يوسف الحصادي ثانيًا، وأسامة الطالب ثالثًا، وعمر فطيس رابعًا، وعلي الشعافي خامسًا.