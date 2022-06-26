يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار بمدينة بنغازي على بطولة ليبيا للشطرنج الـ32 وشهدت مشاركة 58 لاعبًا، وشهدت تتويج ابن مدينة درنة اللاعب يوسف الحصادي (17 عامًا) بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ 1200 دينار.

وتُوِّج اللاعب عمرو فطيس ابن مدينة زوارة (13 عامًا) بالميدالية الفضية ومبلغ 900 دينار، كما نال اللاعب أحمد نصرالدين الميدالية الفضية ومبلغ 700 دينار، وجاء رابعًا اللاعب أسامة الطالب وحصل على مبلغ 200 دينار، وخامسًا اللاعب ناجي أبوقندة وحصل على مبلغ 200 دينار.

وحصل اللاعب توفيق القويري على جائزة أفضل لاعب تحت 20 عامًا، واللاعب فرج مهدية على جائزة أفضل لاعب فوق 50 عامًا.

كان اللاعب الأكثر تتويجًا بلقب بطولة ليبيا للشطرنج الكلاسيكي، اللاعب عبداللطيف شبش بثمانية ألقاب أعوام: 77، 78، 82، 90، 97، 2004، 2007، 2009، يليه إبراهيم الشهراني بستة ألقاب أعوام: 1992، 1994، 2006، 1998، 2008، 2010، وأبوبكر العربي بخمسة ألقاب أعوام: 2000، 2012، 2014، 2016، 2018.



السجل الذهبي لبطولة ليبيا للشطرنج

▪︎1975- عبدالفتاح يونس (الظهرة)

▪︎1976- كامل العجيلي (المدينة)

▪︎1977- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎1978- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎1979- لم تقم

▪︎1980- مصطفى الهنقاري (الوحدة)

▪︎1981- لم تقم

▪︎1982- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎1983- إبراهيم حمودة (الظهرة)

▪︎1984- محمد جعفر (الظهرة)

▪︎1985- محمد جعفر (الظهرة)

▪︎1986- لم تقم

▪︎1987- جلال شاهين (الأهلي طرابلس)

▪︎1988- لم تقم

▪︎1989- لم تقم

▪︎1990- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎1991- حسن الصابري (الشارع الغربي)

▪︎1992- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎1993- لم تقم

▪︎1994- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎1995- لم تقم

▪︎1996- لم تقم

▪︎1997- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎1998- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎1999- لم تقم

▪︎2000- أبوبكر العربي (الظهرة)

▪︎2001- خالد بن ناصر (الظهرة)

▪︎2002- لم تقم

▪︎2003- حسين الصابري (الظهرة)

▪︎2004- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎2005- محمد جعفر (الظهرة)

▪︎2006- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎2007- عبداللطيف شبش (الوحدة)

▪︎2008- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎2009- عبداللطيف شبش (الظهرة)

▪︎2010- إبراهيم الشهراني (الظهرة)

▪︎2011- لم تقم

▪︎2012- أبوبكر العربي (الأهلي طرابلس)

▪︎2013- لم تقم

▪︎2014- أبوبكر العربي (الأهلي طرابلس)

▪︎2015- لم تقم

▪︎2016- أبوبكر العربي (اتحاد الخمس)

▪︎2017- لم تقم

▪︎2018- أبوبكر العربي (اتحاد الخمس)

▪︎2019- لم تقم

▪︎2020- لم تقم

▪︎2021- لم تقم

▪︎2022- يوسف الحصادي

تكريم عمر فطيس. (فيسبوك)

تكريم عمر فطيس. (فيسبوك)

تكريم يوسف الحصادي. (فيسبوك)