بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، في فرض التعادل الإيجابي على نظيره النصر، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «المنستير» بتونس، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022).

وأنهى فريق النصر الشوط الأول بهدف دون مقابل سجله محترفه النيجيري جونيور أجاياي، قبل أن يعود الأهلي طرابلس في الشوط الثاني ويسجل هدف التعادل عبر لاعبه أنيس السلتو، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق أول نقطة في رصيده بالدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

وسيلتقي الأهلي طرابلس نظيره الأخضر، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية، فيما يواجه النصر منافسه الأهلي بنغازي.

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تشكيلة الفريقين

ودخل فريق النصر بقيادة مدربه كريم التواتي، المباراة بتشكيلة مكونة من «جواد رزق في حراسة المرمى، واللاعبين: مالك الميلادي، وصلاح فكرون، وعلي سلامة، وأحمد المقصي، ومحمد التهامي، واديديم إيسيان، ولوسيانو نانينهو، وعامر التاورجي، وجونيور أجاي، وسالم روما».

في المقابل، أعلن فتحي الجبال، مدرب الأهلي طرابلس، تشكيلة فريقه لمواجهة النصر كالتالي: «محمد نشنوش، ومنصور رزق، وأحمد التربي، ومحمد المنير، ومؤيد جدور، وأيوب عياد، وبدر حسن، ومحمد الفقيه، ومحمد أبوزريق، ومحمد الطبال، وصالح الطاهر».

الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج». (الوسط)