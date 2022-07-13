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التعادل السلبي يحسم موقعة الاتحاد والأهلي بنغازي في افتتاح «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 08:42 مساء
التعادل السلبي يحسم موقعة الاتحاد والأهلي بنغازي في افتتاح «سداسي التتويج»
التعادل السلبي يحسم موقعة الاتحاد والأهلي بنغازي في افتتاح «سداسي التتويج». (الوسط)
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حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة «الاتحاد» أمام «الأهلي بنغازي»، والتي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في أولى مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، والتي أُقيمت بينهما على ملعب «سوسة» بتونس.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق أول نقطة في رصيده. وسيلتقي الأهلي بنغازي الأحد المقبل، منافسه النصر في الجولة الثانية، فيما يواجه الاتحاد منافسه الأولمبي.

ودخل فريق الأهلي بنغازي بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، المباراة بتشكيلة مكونة من: «أحمد عزاقة، وبوعقيلة، وعلي يوسف، وحامد الثلبة، وجمعة بورقيقة، وعبد الله بلعم، ومحمد العكشي، وأكرم الزوي، وهمام طارق، وأفيونج، وهيثم الجويني».

في المقابل، دخل مدرب الاتحاد، أسامة الحمادي، المباراة بتشكيلة مكونة من: «مؤيد اللافي، ومحمد المهذبي، وناجي دراء، وسند الورفلي، وطلال فرحات، وعمر الخوجة، وأنجوما، وأحمد الهرام، وعبدالعاطي العباسي، ومعاذ عيسى، ومحمد زعبية».

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وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت إدارة مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، لطاقم تحكيم بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده أحمد إبراهيم ولبان أحمد، فيما كان محمد الشحومي حكما رابعا، وأشرف على الفار الليبيان أحمد الشلماني وعطية محمد.

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