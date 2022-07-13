بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس × النصر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «المنستير» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «النصر»، ضمن الأسبوع الأول من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقرر إقامته في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الأهلي طرابلس والنصر، لحكم الوسط ماجد الشمراني ومساعد أول فهد العمري ومساعد ثان بدر الشمراني، فيما سيكون الليبي محمد الزروق حكما رابعا، وعبد الله الشهري ومنحي بوشكيوة للفار.