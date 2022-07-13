بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «سوسة» بتونس، مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «الأهلي بنغازي»، في أولى مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقرر إقامته في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي لطاقم تحكيم بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده أحمد إبراهيم ولبان أحمد.