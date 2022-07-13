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بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 06:09 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
مباراة «الاتحاد × الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «سوسة» بتونس، مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «الأهلي بنغازي»، في أولى مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقرر إقامته في تونس.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي لطاقم تحكيم بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده أحمد إبراهيم ولبان أحمد.

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