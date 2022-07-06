نتائج متأخرة للشراع الليبي في دورة ألعاب «البحر المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الثنائي الليبي المعتز بالله الحادق، ومحمد اشني، في سباقات الشراع بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية، نتائج متأخرة.

وشارك المتسابق المعتز بالله الحادق في ثمانية سباقات وكانت نتائجها على النحو التالي: في السباق الأول لم يكمل السباق وجاء آخر الترتيب من بين 29 متسابقا، كما أنه لم يكمل السباق الثاني.

وفي السباق الثالث جاء في الترتيب الـ25 من 29 متسابقا. وفي السباق الرابع جاء في الترتيب 25 من 28 متسابقا، والسباق الخامس ترتيبه 25، والسباق السادس الترتيب 24، وجاء في السباق السابع بترتيب 23، والسباق الثامن الترتيب 25.

- الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

- إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا 24

- إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية تغرق في وهران.. شكر الله سعيكم

ولم يدخل في الترتيب العام لحصوله على المعدل الأعلى من النقاط السلبية.

وشارك المتسابق محمد اشني في سباق الشراع (IQFOIL)، وأخفق ولم يكمل سباقات الجولات 17، وأيضا لم يكمل الجولة النهائية (جولة الختام).