إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا 24

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كسبت الجزائر الرهان بنجاحها في تنظيم مدينة وهران للنسخة التاسعة عشرة لدورة ألعاب البحر المتوسط، والتي شهدت مشاركة 26 دولة، من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.



تصدرت إيطاليا الترتيب العام برصيد 159 ميدالية متنوعة، 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية، وعربيًا حلت الجزائر رابعًا، ومصر سادسًا، وتونس عاشرًا، وسورية الرابع عشر، والمغرب الخامس عشر، وليبيا الرابع والعشرون.

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