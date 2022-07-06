إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا 24

كسبت الجزائر الرهان بنجاحها في تنظيم مدينة وهران للنسخة التاسعة عشرة لدورة ألعاب البحر المتوسط، والتي شهدت مشاركة 26 دولة، من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
تصدرت إيطاليا الترتيب العام برصيد 159 ميدالية متنوعة، 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية، وعربيًا حلت الجزائر رابعًا، ومصر سادسًا، وتونس عاشرًا، وسورية الرابع عشر، والمغرب الخامس عشر، وليبيا الرابع والعشرون.
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جاء الترتيب النهائي للدورة على النحو التالي:
1- إيطاليا.. 48 ذهبية، 50 فضية، 61 برونزية.
2- تركيا.. 45 ذهبية، 26 فضية، 37 برونزية.
3- فرنسا..21 ذهبية، 24 فضية، 36 برونزية.
4- الجزائر.. 20 ذهبية، 17 فضية، 16برونزية.
5- إسبانيا.. 14ذهبية، 25 فضية، 25 برونزية.
6- مصر.. 13 ذهبية، 14فضية، 23 برونزية.
7- صربيا.. 13 ذهبية، 7 فضيات، 9 برونزيات.
8- اليونان.. 10 ذهبيات، 11 فضية، 10 برونزيات.
9- البرتغال..7 ذهبيات، 10 فضيات، 8 برونزيات.
10- تونس.. 6 ذهبيات، 8 فضيات، 13 برونزية.
11- سلوفينيا.. 6 ذهبيات، 8 فضيات، 9 برونزيات.
12- كرواتيا.. 6 ذهبيات، 6 فضيات، 10 برونزيات.
13- قبرص.. 5 ذهبيات، 2 فضة، 7 برونزيات.
14- سورية.. 4 ذهبيات، 3 فضيات.
15- المغرب.. 3 ذهبيات، 13 فضية، 17 برونزية.
16- كوسوفو.. 3 ذهبيات، 3 برونزيات.
17- سان مارينو.. 2 ذهب، 1 فضة، 3 برونزيات.
18- ألبانيا.. 2 ذهب، 1 فضة، 1 برونز.
19- البوسنة.. 2 ذهب، 6 برونز.
20- مونتنغيرو.. 1 ذهب، 4 فضيات، 2 برونز.
21- مقدونيا.. 1 ذهب، 2 برونز.
22- موناكو.. 1 ذهب.
23- مالطا.. 1 فضة.
24- ليبيا.. 1 برونز.
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