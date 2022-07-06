الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية، اليوم الأربعاء، بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقرر لها في مدينة قونيا التركية بداية من أغسطس المقبل.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيانها: «في الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عن استيائه من النتائج السلبية في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة، والتي أظهرت فارق الاستعداد والتحضير وبينت فارق الاهتمام الحكومي بالرياضة، وجسدت معاناة الاتحادات الرياضية، ومعاناة الرياضيين الليبيين، الذين لم يحظوا بالدعم والاهتمام وحرموا من الاستعداد والمعسكرات بسبب توقف الدعم المالي».

وتابع البيان: «والإجراءات الإدارية التي قيدت عمل اللجنة الأولمبية الليبية، وعرقلت جهود الاتحادات الرياضية وتسببت في تعثر الأنشطة والمسابقات، وخلقت مناخا غير مناسب لتأهيل وصقل المواهب الليبية وجعلها بعيدة عن المنافسة الدولية».

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وأضاف البيان: «وعليه فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية قرر إعادة النظر في المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية أغسطس المقبل، لتكون المشاركة رمزية ومنتخب الكرة الحديدية فقط المتحصل على برونزية ألعاب المتوسط».

ويجدد مجلس إدارة الأولمبية الليبية مطالباته ومناشداته للحكومة الليبية بضرورة تهيئة الظروف لكافة الاتحادات الرياضية ومساعدة الرياضيين وحلحلة المشاكل التي تواجههم، وأن تكون الرياضة مشروعا وطنيا تتظافر فيه جهود الدولة بكامل مؤسساتها حتى يكون لنا حضورا دوليا فاعلا ومؤثرا».