التونسي الباشا يتوج بذهبية النتر في أثقال «البحر المتوسط».. وأبوزريبة سادسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج الرباع التونسي الباشا بذهبية رفعة النتر وزن 102 كلغ، بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بالجزائر، بثقل 210 كلغ.

ونال الميدالية الفضية الإسباني فيلاسكو بثقل 208 كلغ، والبرونزية للرباع المصري أبوكحيلة الثقل 208 كلغ.

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وحل رابعا الإيطالي فيغو بثقل 207 كلغ، وخامسا الطويري من الجزائر 206 كلغ، وسادسا الليبي أحمد أبوزريبة أحمد 190 كلغ، وسابعا اليوناني ستروميس 175 كلغ، وثامنا السلوفيني شيدل 167 كلغ، وتاسعا البوسني سميك بثقل 165 كلغ.