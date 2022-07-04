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إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية تغرق في وهران.. شكر الله سعيكم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 04 يوليو 2022, 05:01 مساء
إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية تغرق في وهران.. شكر الله سعيكم
قنابة وبدر وبشير. (فيسبوك)
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سجلت المشاركة الليبية في دورة ألعاب «البحر المتوسط» المقامة حاليا بالجزائر حالة من الانتقادات الإعلامية الواسعة في الوسط الرياضي الليبي.

وعبر عدد من الإعلاميين في صفحاتهم الشخصية عن استيائهم من المشاركة والاكتفاء بقلادة واحدة برونزية في الكرة الحديدية رغم المشاركة في 15 لعبة.

الإعلامي عادل قنابة قال «أستغرب حتى من عدم ظهور أي مسؤول أولمبي يوضح هذا الإخفاق»، مؤكدا أنه تم الزج ببعض الرياضين دون تحضير مسبق.

الإعلامي بشير ميلاد كتب يقول «الرياضة الليبية تغرق في وهران برعاية اللجنة الأولمبية الليبية، ونقول لها شكر الله سعيكم».

الإعلامي بدر عمار قال «للأسف موقع متأخر جدا للرياضة الليبية في دورة الألعاب المتوسطية.. والسؤال هل سنرى لجنة تحقيق في هذه النتائج أم ستمر مرور الكرام؟».

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