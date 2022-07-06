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«الخمس» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز.. رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 06 يوليو 2022, 12:33 صباحا
«الخمس» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز.. رسميا
فريق شباب الجبل لكرة القدم. (صفحة نادي شباب الجبل عبر فيسبوك)
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أُقيمت، مساء أمس الثلاثاء، مباراتان فاصلتان نحو الظهور في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المباراة الأولى جمعت «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بملعب شهداء بنينا، والثانية جمعت «الخمس» وفريق «الظهرة» بملعب الجميل.
نجح «شباب الجبل» و«الخمس» من خلالهما في البقاء بالدوري الممتاز، بينما انتهت محاولات «وفاق أجدابيا» و«الظهرة» نحو التأهل للدوري الممتاز دون جدوى.
«شباب الجبل» فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وفي الإياب تعادل الفريقان بهدف.
وتمكن فريق «الخمس» من البقاء بالدوري الممتاز، بعد تعادل أمام «الظهرة» في الوقت الإضافي بهدف لمثله، وكان «الخمس» حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-1) ليكون الموسم المقبل هو الموسم الخامس له بالممتاز.
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فريق «الظهرة» كان المبادر بالتسجيل، عبر لاعبه سالم الرويمي، وبحسب اللائحة المنظمة للمسابقة، فإنه في حالة التعادل في عدد الفوز دون النظر لعدد الأهداف، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي المضاف نصف ساعة على مدار شوطين، حيث خطف لاعب فريق «الخمس» عمر عريبي هدفًا بضربة رأسية ليتعادل «الخمس»، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، لتمكِّن النتيجة من بقاء «الخمس» في الدوري الممتاز للسنة الخامسة على التوالي.
وفي ملعب شهداء بنينا، انتهت مباراة «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، فريق «وفاق أجدابيا» كان المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه خالد العربي، بينما جاء هدف «شباب الجبل» من علامة الجزاء.
وبمجموع المباراتين بقي فريق «شباب الجبل» ضمن فرق الدوري الممتاز، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل في مباراة الإياب بهدف مقابل هدف.
بهذه النتيجة يضمن فريق «شباب الجبل» البقاء ضمن كوكبة الدوري الممتاز للسنة السادسة على التوالي

 

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