بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، إلى تونس؛ استعدادا لإقامة معسكر مغلق قبل خوض منافسات الدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بنغازي تدريبات يومية في تونس بقيادة مدربه الجديد فوزي البنزرتي، استعدادا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات للدور السداسي.

يذكر أن الأهلي بنغازي حسم صعوده إلى الدور السداسي المقرر انطلاقه يوم 13 من الشهر الجاري، كمتصدر للمجموعة الأولى بعدما حصد 44 نقطة.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

الأسبوع الرابع ​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

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الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر

بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس. (حساب النادي على فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس. (حساب النادي على فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس. (حساب النادي على فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس. (حساب النادي على فيسبوك)